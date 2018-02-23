İsveç Türkiye(basketbol) maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

İsveç-Türkiye maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında İsveç-Türkiye karşı karşıya gelecek.
İSVEÇ-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başlıyor
. Elemelerin üçüncü haftasında oynanacak İsveç-Türkiye maçı naklen yayınlanacak.
23 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç, NTV Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.
İsveç-Türkiye maçı 23 Şubat Cuma günü saat 21.00'den itibaren NTV Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 967. randevusu
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak.Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.- İlk resmi maçA Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.- Resmi maçlardaki ilk galibiyetAy-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.- En farklı skorlarA Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.- BeraberlikA Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.