İsveç Türkiye(basketbol) maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

İsveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. İsveç-Türkiye maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Şubat 2018 03:34
İsveç Türkiye(basketbol) maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?
İsveç-Türkiye maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında İsveç-Türkiye karşı karşıya gelecek.

İSVEÇ-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başlıyor. Elemelerin üçüncü haftasında oynanacak İsveç-Türkiye maçı naklen yayınlanacak.

23 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç, NTV Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

İsveç-Türkiye maçı 23 Şubat Cuma günü saat 21.00'den itibaren NTV Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



A Milli Basketbol Takımı'nın 967. randevusu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

- İlk resmi maç

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

- Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

- En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

- Beraberlik

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

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