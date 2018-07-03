Türkiye Futbol Federasyonu ,(TFF) resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 10 Eylül 2018 tarihinde UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda oynanacak olan İsveç karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;Öte yandan İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatının 175 TL olduğu açıklandı.