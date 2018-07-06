A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının biletleri genel satışa çıktı.Daha önce milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa çıkan biletler genel satışa sunuldu.Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmanın misafir takım tribün bilet fiyatı 175 lira olarak belirlendi.İnternet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak.