  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

İsveç-Türkiye maçı biletleri genel satışta

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri genel satışa sunuldu.

Kaynak: AA
İsveç-Türkiye maçı biletleri genel satışta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 13:40
A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının biletleri genel satışa çıktı.

Daha önce milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa çıkan biletler genel satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmanın misafir takım tribün bilet fiyatı 175 lira olarak belirlendi.

İnternet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için