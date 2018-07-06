İsveç, tek golle çeyrek finalde!

Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre, Saint Petersburg'da kozlarını paylaştı. Almanya ve Meksika'nın bulunduğu gruptan lider çıkarak otoriteleri şaşırtan İsveç, İsviçre'yi de 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve peri masalını sürdürdü.



Beklendiği gibi temposu düşük bir şekilde geçen ilk yarıda iki takım da ciddi pozisyonlara girmekte zorlanırken ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



FORSBERG'İN ALTIN ŞUTU



İkinci yarıda oyunun temposu değişmezken 'Gol atan kazanır' mantığı oyuna hakimdi. 66. dakikada sahne alan İsveç'in 10 numarası Emil Forsberg, İsveç'i 1-0 öne geçiren golü atarak çeyrek final kapısını takımı için sonuna kadar araladı.



İSVEÇ DUVAR KURDU



Karşılaşmanın kalan dakikalarında İsviçre saldırdı, İsveç savundu. İsveç'in duvar gibi savunmasını aşamayan İsviçre, tüm forvetlerini oyuna soksa da gol atmayı başaramadı ve maç 1-0 İsveç'in üstünlüğü ile sona erdi. İsviçre'de 90. dakikada Michael Lang kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İsveç'in son dakikada kazandığı penaltı, pozisyon ceza alanı dışında olduğundan dolayı VAR'a başvurulmasının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi.



Zlatan Ibrahimovic olmadan Dünya Kupası'na katılan ve gruplardan çıkması bile başarı sayılan İsveç, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırırken çeyrek finalde İngiltere / Kolombiya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



ERSUN YANAL'IN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ



Her iki takım da ilk yarıdaki oyunlarının benzeriyle sahada yer aldı. Oyun basit hatalarla golü getireceğini bize ilk yarıda göstermişti. Belki de İsveç'in ikinci yarıdaki tek atağı gol ile sonuçlandı. İsviçre savunması ilk defa kademe zincirinde böyle hataya düşüp golü kalesinde gördü.



İsviçre yedikleri golden sonra daha çok hücum düşüncesiyle sahada yer alsa da, beklenen tempoyu ve etkiyi sahaya yansıtamadı. Kenarları kullanıp yapılan ortalar ile sonuç almayı düşündülerse de, Seferoviç girene kadar bu oyunun onlara etki etmeyeceği belliydi. Çünkü İsveç savunması çok uzun oyunculardan kurulu ve hava hakimiyetleri de oldukça iyi olan oyuncular.



RODRIGUEZ, İSVİÇRE'DE ETKİLİYDİ



İsviçre'de Rodriguez ikinci yarı çok etkili oynadı ve aktif bir oyun sergiledi. Yaptığı etkili ortalar İsviçre'nin gole en çok yaklaştığı anlar oldu. Rodriguez'in önüne alınan Breel Embolo da hareketlilik getirse de, yaratacılığı düşük İsviçre net pozisyon üretmede, ceza sahasına girmede zorlandı.



İsveç takımı atağa çıkarken emniyetli bir yapıda sahada yer aldı. Top kayıplarından sonra gerideki yerleşimi çok iyi seviyede yerine getirdi ve İsviçre'nin kontra bulup kalesine gelmesine engel oldu. İsveç oynadığı dikene oyun ile İsviçre orta sahasını ve defansını geriye koşturmayı başardığı bir devre ile maçı tamamladı. Çıktıkları ataklarda 3. bölgede kolay top kaybı yapmayan ve genellikle atağı sonlandıran İsveç, bu sayede geri koşma mesafesini kısaltmış oldu. Maç boyunca kompakt savunma anlayışıyla takım boyu ve enini kısa tutan İsveç, zorlanmadan iyi savunma yaparak ve savunmasının ödülü olarak kalesinde gol yemeyerek sonucu elde etti.



SHAQIRI, BEHRAMI VE XHAKA...



İsviçre takımının sahaya karakter koyup maçı çevirmesi beklenen oyuncularının başında gelen Shaqiri çok etkisiz bir maç geçirdi. Shaqiri'nin karşısında oynayan oyuncular onun güçlü ayağı olan sol ayağını kapatarak onun etkisiz ve zorlama ortalar yapmasını sağladı. Orta alanda Behrami ve Xhaka beklenen dikine oyunu sergileyemeyince de orta alandan hücuma kaliteli geçişler olmadı.



ÇEYREK FİNALDE EN BÜYÜK KOZU...



Ortada giden maçı tek hatayla lehine çeviren İsveç'in İngiltere - Kolombiya eşleşmesinden gelecek takıma karşı en büyük kozu takım halinde yaptıkları kompakt savunma olacak. Savunmayı ilerideki iki forvet oyuncusuyla başlatan İsveç, bakalım daha dişli rakipleri karşısından savunmasını ne düzeye çıkartabilecek.



