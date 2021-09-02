İsveç sürprizi yaptı, İspanya'yı evinde devirdi

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 4. maçında İsveç ile İspanya kozlarını paylaştı.Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-1 kazanarak sürpriz bir sonuçla sahadan galibiyet çıkarmayı başardı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Carlos Soler ile öne geçen İspanya'ya yanıt bir takıka sonra geldi. 5. dakikada Alexander Isak skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıya hızlı başlayan İsveç, 57. dakikada Claesson ile skoru 2-1 yaptı ve öne geçti. Kalan dakikalarda İspanya'nın beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca İsveç sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.Bu sonucun ardından İsveç 9 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. İspanya ise 7 puanda kaldı.