İsveç sürprizi yaptı, İspanya'yı evinde devirdi

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İsveç, sahasında İspanya'yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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İsveç sürprizi yaptı, İspanya'yı evinde devirdi
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02 Eylül 2021 23:41
Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 4. maçında İsveç ile İspanya kozlarını paylaştı.

Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-1 kazanarak sürpriz bir sonuçla sahadan galibiyet çıkarmayı başardı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Carlos Soler ile öne geçen İspanya'ya yanıt bir takıka sonra geldi. 5. dakikada Alexander Isak skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İsveç, 57. dakikada Claesson ile skoru 2-1 yaptı ve öne geçti. Kalan dakikalarda İspanya'nın beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca İsveç sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İsveç 9 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. İspanya ise 7 puanda kaldı.




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