İsveç - Slovakya maçı canlı olarak Tuttur.com'da

EURO 2020 E Grubu 2. maçında İsveç ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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İsveç'in karşılaşmada kazanmasına verilen oran 1,63 olarak belirlenirken Slovakya'nın galibiyetine 3,85 oran verildi. Beraberliğin oranı 2,85 olarak gösterilirken maçta 2,5 ALT oranı 1,47, 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,91 oldu. İSVEÇ - SLOVAKYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN... HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Marcus Berg ve Aleksander Isak'ın gol atmasına 2,35 oran uygun görüldü. Slovakya'da ise Robert Bozenik'in gol atmasına 3,85 oran verilirken Ivan Schranz'ın gol atmasına ise 3,80 oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
İsveç ile Slovakya'nın karşı karşıya geldiği maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,50 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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