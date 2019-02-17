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İsveç Rallisi'nin kazananı Tanak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın İsveç'te düzenlenen ikinci ayağında, Toyota Gazoo takımından Estonyalı Tanak birinci oldu.

Kaynak: AA
İsveç Rallisi'nin kazananı Tanak
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17 Şubat 2019 16:13
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İsveç'te düzenlenen ikinci ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 316,80 kilometre uzunluğundaki ikinci mücadelesini, 2 saat 47 dakika 30 saniyede tamamlayan Tanak, kariyerinin yedinci ralli zaferine ulaştı.

Citroen Total takımından Fin pilot Esapekka Lappi, liderin 53.7 saniye arkasında ikinci, Hyundai Shell Mobis ekibinin Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville ise Tanak'ın 56.7 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Tanak, İsveç Rallisi galibiyetinin ardından 47 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Estonyalı sürücüyü, 40 puanla Neuville ve 31 puanla son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier izledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 7-10 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek.

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