İsveç Rallisi'ni Ott Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2023 sezonu ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni, M-Sport Ford takımı pilotu Ott Tanak kazandı.



Umea kentinde düzenlenen ve 18 etaptan oluşan mücadeleyi 2:25:54.5'lik dereceyle tamamlayan Estonyalı pilot Tanak, sezonun ikinci yarışından zaferle ayrıldı.



2019 yılında düzenlenen şampiyonayı da kazanan 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 18. etap zaferini yaşadı.



Etapta, Hyundai Shell Mobis World takımından İrlandalı Craig Breen, liderin 18,7 saniye ardında ikinci, Breen'in takım arkadaşı Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 20 saniye arkasında üçüncülük elde etti.



Tanak, iki etap sonunda 41 puana ulaşarak pilotlar klasmanında lider konuma da geldi. 38 puanlı Finlandiyalı Kalle Rovanpera ikinci, Neuville ise 32 puanla üçüncü sırada yer aldı.



WRC'nin 3. ayağı, 16-19 Mart tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek.





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