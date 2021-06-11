İsveç - Polonya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 E Grubu 3. maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Maçta İsveç'in galibiyetine 2,42 oran verilirken Polonya'nın galibiyetine ise 2,13 oran uygun görüldü. Beraberlik oranı ise 2,90. Karşılaşmada 2,5 ALT 1,54 oranı verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,81.İSVEÇ - POLONYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İsveç - Polonya karşılaşması için açılan özel bahislerde Alexander Isak'ın golö atmasına 2,85 oran verilirken Marcus Berg'in gol atmasına ise 3,00 oran verildi. Polonya'dan Robert Lewandowski'nin gol atmasına ise 1,90 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART ÇIKAR MI?
İsveç ile Polonya'nın karşı karşıya geleceği maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,50 oran uygun görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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