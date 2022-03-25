İsveç penaltılarda Çekya'yı eledi

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İsveç, uzatmalara giden maçta Çekya'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İsveç penaltılarda Çekya'yı eledi
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25 Mart 2022 01:27
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İsveç ile Çekya karşı karşıya geldi.

Friends Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz biten maçı uzatmalarda İsveç 1-0 kazandı ve finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın 90 dakikasından gol sesi çıkmazken 12. dakikada Çekya'nın bulduğu gol VAR kararı ile iptal edildi. Uzatma dakikalarında golü bulan taraf ise İsveç oldu. Genç yıldız Alexander Isak'ın asistinde Quaison golü buldu ve takımını finale taşımayı başardı.

Bu sonucun ardından Dünya Kupası bileti almak için finale yükselen İsveç, finalde Polonya ile karşılaştı, maç ise 29 Mart'ta...

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