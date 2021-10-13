İsveç Pelkas ve Bakasetas'ı üzdü

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İsveç, sahasında Yunanistan'ı ağırladı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-0 kazanarak grup liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken İsveç'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Forsberg ve 69. dakikada Alexander Isak kaydetti. Maçın 86. dakikasında Yunanistan'dan Chatzidiakos ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelede Trabzonsporlu Bakasetas ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Fenerbahçeli Pelkas ise 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından İsveç grupta 15 puana yükselerek İspanya'nın üzerinde liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 9 puanda kaldı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-0 kazanarak grup liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken İsveç'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Forsberg ve 69. dakikada Alexander Isak kaydetti. Maçın 86. dakikasında Yunanistan'dan Chatzidiakos ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelede Trabzonsporlu Bakasetas ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Fenerbahçeli Pelkas ise 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından İsveç grupta 15 puana yükselerek İspanya'nın üzerinde liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 9 puanda kaldı.