İsveç - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

İsveç ile İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede İsveç'in galibiyetine 4,00 oran verilirken beraberliğe 3,05 ve İspanya'nın kazanmasına ise 1,58 oran verildi.
İSVEÇ - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
İsveç ile İspanya'nın karşı karşıya geleceği maçta ilk golü İsveç'in atmasına 2,37, İspanya'nın ilk golü atmasına 1,45 ve Gol olmaz seçeneğine ise 7,40 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu maçta Karşılıklı Gol Var oranı 2,37 olarak açıklandı, Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,59 olarak bültende yerini aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede İsveç'in galibiyetine 4,00 oran verilirken beraberliğe 3,05 ve İspanya'nın kazanmasına ise 1,58 oran verildi.
İSVEÇ - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
İsveç ile İspanya'nın karşı karşıya geleceği maçta ilk golü İsveç'in atmasına 2,37, İspanya'nın ilk golü atmasına 1,45 ve Gol olmaz seçeneğine ise 7,40 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu maçta Karşılıklı Gol Var oranı 2,37 olarak açıklandı, Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,59 olarak bültende yerini aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
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