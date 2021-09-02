İsveç - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında İsveç ile İspanya karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İsveç - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da
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02 Eylül 2021 09:03
İsveç ile İspanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede İsveç'in galibiyetine 4,00 oran verilirken beraberliğe 3,05 ve İspanya'nın kazanmasına ise 1,58 oran verildi.

İSVEÇ - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI CANLI OYNA! TIKLAYIN

İLK GOLÜ KİM ATAR?

İsveç ile İspanya'nın karşı karşıya geleceği maçta ilk golü İsveç'in atmasına 2,37, İspanya'nın ilk golü atmasına 1,45 ve Gol olmaz seçeneğine ise 7,40 oran açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Zorlu maçta Karşılıklı Gol Var oranı 2,37 olarak açıklandı, Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,59 olarak bültende yerini aldı.

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