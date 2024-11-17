İsveç'in yıldız forvetleri sahne aldı

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında İsveç evinde Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsveç'in yıldız forvetleri sahne aldı
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17 Kasım 2024 00:50
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Jon Dahl Tomasson'un ekibi İsveç evinde Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Strawberry Arena'da oynanan maçta İsveç'in gollerini 3. dakikada Viktor Gyökeres ve 48. dakikada Alexander Isak kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 19. dakikada David Hancko kaydetti.

İsveç'te Isak ve Gyökeres, birbirlerine yaptıkları asistler ile dikkat çeken isimler oldular. Öte yandan Slovakya'da Milan Skriniar 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte İsveç puanını 13'e yükselterek grupta liderliği garantilerken, Slovakya 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İsveç sahasında Azerbaycan'ı ağırlarken, Slovakya evinde Estonya ile karşılaşacak.

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