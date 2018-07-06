''İsveç, EURO2016'daki İzlanda gibi...''

Sven-Goran Eriksson, çeyrek finaldeki İngiltere - İsveç maçını değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Kariyerinde İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştırmış olan İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson, Dünya Kupası çeyrek finalindeki İngiltere-İsveç maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sven-Goran Eriksson, İsveç'i İzlanda'ya benzetirken, İngiltere'nin çok zor bir maça çıkacağını ilginç ifadelelerle belirtti.

İşte Sven-Goran Eriksson'un ilginç değerlendirmesi...

''İngiltere'nin Brezilya'yı yenmesi, İsveç'i yenmesinden daha kolay olurdu. Ben böyle düşünüyorum. Bu maç şu ana kadar İngiltere'nin en zor maçı olacak. İsveç, EURO2016'daki İzlanda gibi.''

''Dünyadaki en iyi oyunculara sahip değiller. Zlatan'ın ayrılmasının ardından dünyanın en iyi takımlarından birinde oynayan oyuncuları da yok. Ama takım olarak bence dünyanın en iyilerinden biriler. Belki de takım halinde daha iyisini bulamazsınız.''

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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