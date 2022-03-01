İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında oynayan İsveç doğumlu Türk hentbolcu Fatma Küçükyıldız'ın tercihi Türk Milli Takımı oldu.



Borussia Dortmund takımında oynayan milli oyuncu, İsveç Milli Takımı'ndan teklif gelmesine rağmen Türkiye adına oynamayı tercih etti.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Çarşamba günü İzlanda ile oynayacağı milli maç öncesi Kastamonu'daki kampa katılan genç oyuncu, çalışmalara başladı.



Fatma Küçükyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Tüm ailem burada doğduğu için tamamen duygusal hislerle Türk Milli Takımı'nı tercih ettim. Maçı kazanmak için bütün gücümle savaşacağım. Daha önce Türkiye'de oynamadım. Nasıl bir taraftarla karşılaşacağımı bilmiyorum. Umarım salon dolar ve herkes çılgınca takımı destekler." diye konuştu.





















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