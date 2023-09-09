İsveç deplasmanda rahat kazandı

EURO 2024 elemeleri F grubu 4. maçında İsveç, Estonya deplasmanında 5-0'lık galibiyet aldı.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Viktor Gyökeres, 24. dakikada Dejan Kulusevski, 39. dakikada Alexander Isak, 75. dakikada Robin Quaison ve 90+2'de Viktor Claesson kaydetti.
İsveç bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltirken, Estonya 1 puanda kaldı.
İsveç grupta bir sonraki karşılaşmasında sahasında Avusturya'yı ağırlarken, Estonya deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Viktor Gyökeres, 24. dakikada Dejan Kulusevski, 39. dakikada Alexander Isak, 75. dakikada Robin Quaison ve 90+2'de Viktor Claesson kaydetti.
İsveç bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltirken, Estonya 1 puanda kaldı.
İsveç grupta bir sonraki karşılaşmasında sahasında Avusturya'yı ağırlarken, Estonya deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.