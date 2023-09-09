İsveç deplasmanda rahat kazandı

EURO 2024 elemeleri maçında İsveç deplasmanda Estonya'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsveç deplasmanda rahat kazandı
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09 Eylül 2023 20:52
EURO 2024 elemeleri F grubu 4. maçında İsveç, Estonya deplasmanında 5-0'lık galibiyet aldı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Viktor Gyökeres, 24. dakikada Dejan Kulusevski, 39. dakikada Alexander Isak,  75. dakikada Robin Quaison ve 90+2'de Viktor Claesson kaydetti.

İsveç bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltirken, Estonya 1 puanda kaldı.

İsveç grupta bir sonraki karşılaşmasında sahasında Avusturya'yı ağırlarken, Estonya deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.

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