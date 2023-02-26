İsveç Curling Güneş Şehir Kupası sona erdi

İsveç'te düzenlenen Curling Güneş Şehir Kupası'nda erkek milli takımı 9. olurken kadın milli takım ise 6'ncılık elde etti.



Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Karlstad şehrinde 11 ülkeden 29 takımın katılımıyla düzenlenen Curling Güneş Şehir Kupası'nda müsabakalar sona erdi.



Erkek Milli Curling Takımı, turnuvada 5 maçın 3'ünü kazanarak turnuvada 9. oldu.



Oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan Kadın Milli Curling Takımı ise kupayı 6'ıncı sırada tamamladı.



Müsabakalar sonrasında rakip ülke sporcularına Türkiye'de yaşanan depremlerde yaptıkları yardımlar için üzerinde 'Thank you' yazılı tişörtler hediye edildi.





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