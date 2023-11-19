İsveç, Avrupa Elemeleri'ni zaferle noktaladı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç, sahasında Estonya'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsveç, Avrupa Elemeleri'ni zaferle noktaladı
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19 Kasım 2023 21:54
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç ile Estonya karşılaştı.

Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-0 kazandı. 

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Casper Claesson ile 55. dakikada Emil Forsberg kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten İsveç, F Grubu'nu Belçika ve Avusturya'nın ardından üçüncü sırada noktaladı. Konuk ekip Estonya ise 1 puanda kalarak grubu son sırada noktaladı. 

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