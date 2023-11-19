Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç ile Estonya karşılaştı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-0 kazandı.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Casper Claesson ile 55. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten İsveç, F Grubu'nu Belçika ve Avusturya'nın ardından üçüncü sırada noktaladı. Konuk ekip Estonya ise 1 puanda kalarak grubu son sırada noktaladı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç 2-0 kazandı.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Casper Claesson ile 55. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten İsveç, F Grubu'nu Belçika ve Avusturya'nın ardından üçüncü sırada noktaladı. Konuk ekip Estonya ise 1 puanda kalarak grubu son sırada noktaladı.
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