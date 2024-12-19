İstikrarın adı Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, 36 yaşında olmasına rağmen sahadaki performansıyla genç oyuncuları geride bırakmaya devam ediyor. Sırp futbolcu, sarı-lacivertli formayı geçtiğimiz sezondan bu yana 81 kez giydi ve bunların 73'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu süre zarfında 24 gol ve 25 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdüren Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Tadic, Avrupa'daki başarılarına da büyük katkı sundu.
112 DAKİKADA BİR GOL
Sadece 36 yaşında olmasına rağmen, Tadic'in formu hiç düşmüyor. Sahada 112 dakikada bir gol katkısı veren tecrübeli oyuncu, bu sezon 8 gol ve 9 asistle katkı sağladı. Özellikle sakatlık yaşamadan ve cezalı duruma düşmeden uzun süre forma giyen Tadic, Fenerbahçe'nin oyunundaki istikrarın simgesi oldu.
YENİDEN İMZALAYABİLİR
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Dusan Tadic, kulübüyle masaya oturacak. Camianın sevgilisi olan Tadic, sarı-lacivertlilerle anlaşması durumunda kulübüyle yoluna devam edebilir.
112 DAKİKADA BİR GOL
Sadece 36 yaşında olmasına rağmen, Tadic'in formu hiç düşmüyor. Sahada 112 dakikada bir gol katkısı veren tecrübeli oyuncu, bu sezon 8 gol ve 9 asistle katkı sağladı. Özellikle sakatlık yaşamadan ve cezalı duruma düşmeden uzun süre forma giyen Tadic, Fenerbahçe'nin oyunundaki istikrarın simgesi oldu.
YENİDEN İMZALAYABİLİR
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Dusan Tadic, kulübüyle masaya oturacak. Camianın sevgilisi olan Tadic, sarı-lacivertlilerle anlaşması durumunda kulübüyle yoluna devam edebilir.