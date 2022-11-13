İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 kişinin öldüğünü 53 kişinin yaralandığını açıkladı.



Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "6 VEFAT EDEN, 53 YARALI VATANDAŞIMIZ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 vefat eden, 53 yaralı vatandaşımız var. Valimizden bizzat aldığım rakamdır." açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Failleri yakalamak için çalışıyoruz" açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında." dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Sabah'ta yer alan habere göre; İstiklal Caddesi'nde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.



"KAN İHTİYACI YOK"



Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ