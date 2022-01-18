İstifa ve kongre çağrısı yapılan Ali Koç'tan karar

Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişat sonrası başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edilirken, Koç'un ajandasında seçim gibi bir durum görünmüyor.



2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Koç ve yönetimi, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.



TARAFTAR İSTİFAYA DAVET EDİYOR



Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.



SEÇİME GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR



Başkanın en azından olağanüstü kongreye gidip güven tazelemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Başkan Ali Koç, bu baskılara ve taleplere rağmen görev süresini tamamlamadan seçime gitmeyi düşünmüyor.



İLK HEDEF LÖW'Ü TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK



Yeni sezon hazırlıkları için yurtdışında temaslarda bulunan Koç'un ilk hedefi, Joachim Löw'ü takımın başına getirmek... Löw ya da yakın kalibredeki bir teknik adamın göreve gelmesi, camiadaki tepkileri azaltacak ve zaman kazandıracak.



2 YIL DAHA GÖREV SÜRESİ BULUNUYOR



Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç'un hedefi, bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek...



İMZA HAREKETLİLİĞİ



Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.



