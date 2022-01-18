İstifa ve kongre çağrısı yapılan Ali Koç'tan karar

Fenerbahçe taraftarının istifaya davet ettiği Ali Koç, görevinden ayrılmayı düşünmezken, yeni sezona yine "şampiyonluk" parolasıyla başlıyor. İlk hedef güçlü bir teknik adam olurken, şampiyonluk sonrasında bir seçim planlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstifa ve kongre çağrısı yapılan Ali Koç'tan karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 12:27
Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişat sonrası başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edilirken, Koç'un ajandasında seçim gibi bir durum görünmüyor.

2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Koç ve yönetimi, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET EDİYOR

Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.

SEÇİME GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Başkanın en azından olağanüstü kongreye gidip güven tazelemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Başkan Ali Koç, bu baskılara ve taleplere rağmen görev süresini tamamlamadan seçime gitmeyi düşünmüyor.

İLK HEDEF LÖW'Ü TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK

Yeni sezon hazırlıkları için yurtdışında temaslarda bulunan Koç'un ilk hedefi, Joachim Löw'ü takımın başına getirmek... Löw ya da yakın kalibredeki bir teknik adamın göreve gelmesi, camiadaki tepkileri azaltacak ve zaman kazandıracak.

2 YIL DAHA GÖREV SÜRESİ BULUNUYOR

Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç'un hedefi, bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek...

İMZA HAREKETLİLİĞİ

Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.