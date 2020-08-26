İstifa seslerine ilk cevap!

Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararından sorumlu tutulan Başkan Bartomeu, istifa ettiği iddialarını yalanladı.

İstifa seslerine ilk cevap!
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26 Ağustos 2020 08:18
Messi'nin ayrılacağını söylemesinin ardından çalkantılı saatler geçiren Barcelona'da başkan Bartomeu'nun istifa ettiği haberleri yalanlandı.

Sport'a istifa iddialarını değerlendiren Bartomeu, görevinin başında olduğunu ve istifa ettiği haberlerinin gerçek olmadığını belitti. Bilindiği gibi Messi'nin ayrılık kararını yönetime iletmesinin ardından Barcelonalı taraftarlar kulüp binasının önüne giderek Başkan ve yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.

El Chiringuito'nun iddiasına göre ise Messi'nin Bartomeu istifa ettiği takdirde takımında kalacağı ifade ediliyor.

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