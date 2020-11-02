İstenmeyen adam Babel, Diagne'den faydalı oldu

Yıllık 2.5 milyon Euro olan garanti ücreti nedeniyle ayrılması talep edilen 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, son 2 maçtaki 1'er gol ve asistiyle Cimbom'a 6 puan kazandırdı.

Haber; Sözcü
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İstenmeyen adam Babel, Diagne'den faydalı oldu
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02 Kasım 2020 08:43
Süper Lig'de sezona iyi başladıktan sonra düşüşe geçen Galatasaray; futboluyla sınıfta kalsa da son 2 maçta 6 puan alıp zirveden kopmadı. 2-1'lik BB Erzurumspor ve 1-0'lık Ankaragücü galibiyetlerinde bir isim, skor katkısıyla öne çıktı: Ryan Babel.

33 yaşındaki Hollandalı kanat/forvet, Erzurum'da Falcao'nun attığı galibiyet golünün asistini yaparken başkent ekibi karşısında da tek golü filelere gönderen isim oldu.

ARADA AJAX'A GİTTİ

Babel, geçen sezonun ikinci devresinde ve bu sezonun başında gözden çıkarılmıştı. Aldığı yıllık 2 milyon 500 bin Euro'luk yüksek ücret nedeniyle gönderilmek istenen Ryan Babel, 6 maçta sıfır katkıyla oynayan Mbaye Diagne'den daha yararlı oldu. 

Genelde sol kanatta oynayan ancak santrfor olarak da görev yapabilen deneyimli Hollandalı, Beşiktaş'tan Fulham'a gittikten sonra Temmuz 2019'da Galatasaray'a gelmiş, Ajax'a kiralanmıştı.






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