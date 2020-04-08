Koronavirüsün ekonomik boyutunun vatandaşa yansımaması için oldukça kritik bir karar daha alınıyor.
3 AY SÜREYLE YASAK
NTV'nin haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların işlerini kaybetmesinin önüne geçmek için işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor.
6 AYA KADAR UZATILABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra isterse bu yasağı 6 aya kadar da uzatma kararı alabilecek.
ÜCRETSİZ İZİNDE ÖDEME
İşverenler işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı alabilecke ancak bu durumda da günlük 39 lira 24 kuruşluk bir ödeme yapılacak.
15 MART SONRASI MAAŞ ÖDEMESİ
15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarın ödeneceği belirtildi.
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3 AY SÜREYLE YASAK
NTV'nin haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların işlerini kaybetmesinin önüne geçmek için işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor.
6 AYA KADAR UZATILABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra isterse bu yasağı 6 aya kadar da uzatma kararı alabilecek.
ÜCRETSİZ İZİNDE ÖDEME
İşverenler işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı alabilecke ancak bu durumda da günlük 39 lira 24 kuruşluk bir ödeme yapılacak.
15 MART SONRASI MAAŞ ÖDEMESİ
15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarın ödeneceği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın