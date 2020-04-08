Koronavirüsün ekonomik boyutunun vatandaşa yansımaması için oldukça kritik bir karar daha alınıyor.koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların işlerini kaybetmesinin önüne geçmek için işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra isterse bu yasağı 6 aya kadar da uzatma kararı alabilecek.İşverenler işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı alabilecke ancak bu durumda da günlük 39 lira 24 kuruşluk bir ödeme yapılacak.15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarın ödeneceği belirtildi.