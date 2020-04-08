İşten çıkarma yasaklanıyor, ücretsiz izne ödeme geliyor

İşten çıkarma konusunda kritik bir karar daha alınıyor! İşverenler, 3 ay boyunca işçileri işten çıkarma yapamayacak, ücretsiz izne çıkanlara ise maaş ödenecek.

İşten çıkarma yasaklanıyor, ücretsiz izne ödeme geliyor
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08 Nisan 2020 19:55
Koronavirüsün ekonomik boyutunun vatandaşa yansımaması için oldukça kritik bir karar daha alınıyor.

3 AY SÜREYLE YASAK

NTV'nin haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların işlerini kaybetmesinin önüne geçmek için işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor.

6 AYA KADAR UZATILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra isterse bu yasağı 6 aya kadar da uzatma kararı alabilecek.



ÜCRETSİZ İZİNDE ÖDEME

İşverenler işçiyi ücretsiz izne çıkarma kararı alabilecke ancak bu durumda da günlük 39 lira 24 kuruşluk bir ödeme yapılacak.

15 MART SONRASI MAAŞ ÖDEMESİ

15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarın ödeneceği belirtildi.

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