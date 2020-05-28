İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, sona erecek sorusu intenette sıkça aratılmaya başlandı. 17 Nisan'da başlayan ve 3 ay süreli olan işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

28 Mayıs 2020 14:00
İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek?
İşten çıkarma yasağı ne zaman biteceği merak ediliyor, bu konuda hükümetin yaptığı bir açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. 17 Nisan'da çıkarılan ve normalleşme planına göre 17 Temmuz'da bitmesi düşünülen işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler burada...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hükümetin belirlediği Koronavirüsle mücadelede normalleşme planına göre işten çıkarma yasağının biteceği tarih olarak, 17 Temmuz 2020 tarihi öne çıktı. Cumhurbaşkanı isterse bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Ölümcül coronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı işyerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre işyerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak. Teklife göre:- İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.- İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

15 Nisan'da TBMM'de görüşülen Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Maddelerin hayata geçirilmesine dair kesin bir açıklama bulunmuyor, fakat işten çıkarma yasağının da aralarında bulunduğu düzenleme kısa süre içerisinde uygulanıyor olacak.

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