İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu?

Vatandaşlar işten çıkarma yasağının ne zaman kadar devam edeceğine ilişkin detaylar istiyor. İşten çıkarma yasağı 17 Eylül'de 2 ay uzatılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül'den itibaren işçi çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayarak, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirmişti.

13 Ekim 2020 09:54
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu?
İşiten çıkarma yasağına ilişkin çıkarılan kararla birlikte artık işten çıkarma süresi 2 ay uzatıldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine işten çıkarma yasağına yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı Kasım'a kadar uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.



17 AĞUSTOS'TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.",,

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTİNCE NE OLACAK?

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