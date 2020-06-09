17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre; Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.