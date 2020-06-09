İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre; Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.
17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ
Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
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NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre; Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.
17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ
Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
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