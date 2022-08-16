İşte Zenit'in Szalai için teklifi!

Fenerbahçe'de adı son dönemde Avrupa ile transfer için anılan Attila Szalai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



ZENIT'TEN 17 MİLYON EURO



Rus basınında yer alan haberde, Zenit'in bir kez daha Macar savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Zenit'in, bu transferi için Fenerbahçe'nin kapısını 17 milyon euro'luk bir teklifle çaldığı kaydedildi.



ADA'DAN DA TALİBİ VAR



24 yaşındaki futbolcuyla ayrıca İngiltere'den West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edildi. Ancak Szalai'nin, West Ham'da Thilo Kehrer transferinde başarısız olunması durumunda bir alternatif olduğu aktarıldı.



3 YIL DAHA KONTRATI VAR



Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai'nin, sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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