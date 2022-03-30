İşte Yılmaz Vural'ın yeni adresi

Ligin bitmesine 7 hafta kala Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da yeni teknik adam belli oldu. Yönetimin, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Yılmaz Vural'ın yeni adresi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 08:18
TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.