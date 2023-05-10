İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı 'yabancı kuralı' Cuma günü açıklanacak.



Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre; Uzun süredir Kulüpler Birliği Vakfı, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonunda varılan mutabakatla hazırlanan yeni kuralın, eskisinden en önemli farkı sahada 11 yabancıya izin verilmesi olacak.



Daha önce Fenerbahçe, mevcut yabancı kuralının 1 sezon daha devam etmesini isterken, Galatasaray serbest kalmasından yana tavır koymuştu.



Kulüplerin yüzde 70'inin yabancıda serbestliği savunması üzerine TFF, teknik direktörlerin de görüşlerini alarak bir ara formülle sorunu çözmeye çalıştı.



FAZLA YABANCIYA ALTYAPI PAYI



Türkiye Futbol Federasyonu son şeklini vereceği yeni yabancı kuralıyla ilgili önce kulüplere bilgilendirme yapacak.



Cuma günü kulüp yönetimleri TFF'de bilgilendirme toplantısına alınacak. Ardından yeni kurallar kamuoyuna açıklanacak. Büyük oranda şekillenen 'Yeni Yabancı Kuralı'nda önümüzdeki sezon 14 sözleşmeye izin verilecek.



23 yaş altı nitelikli yabancılar için 14 sözleşmenin üzerinde de esneklik gösterilecek. Ancak 14'ü aşan sözleşmeler için TFF'de oluşturulacak bir fona alt yapılar için bir pay aktarılması zorunluluğu getirilecek.



3. LİG BÖLGESEL HALE GELECEK



Sözleşmenin en önemli maddelerinden biri sahadaki yabancı sınırının kalkması. 8+3 kuralının yerine 11 yabancı serbestisi getirilecek.



Futbol kulüpleri yaptıkları genç yabancı transferlerinden 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Burada mücadele edecek Süper Lig B takımları, 1.Lig'e kadar yükselebilecek ancak Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.



Bu takımlarda yerli ve yabancı 23 yaş üstü oyuncuların oynamasına izin verilmeyecek.





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