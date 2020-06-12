İşte yeni PlayStation 5! Özellikleri nedir, fiyatı nedir, ne zaman satışa çıkacak?

PlayStation 5 özellikleri:

PlayStation 5 Digital Edition:

PlayStation 5 fiyatı:

PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak?



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Dünyanın en çok satan konsollarından biri olan PlayStation ailesinin yeni üyesi PlayStation 5 resmen tanıtıldı. Sony'nin özel etkinliğinde cihazın teknik özellikleri kesin bir şekilde açıklanmadı. Ancak PlayStation 5'in tasarımı kesinleşti.PlayStation 5'in iki versiyonu bulunacak. Bu versiyonlardan birisine fiziksel olarak oyun diskleri takılabilecek. Diğer versiyonda ise herhangi bir disk girişi olmayacak, oyunlar internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebilecek.İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz'e kadarGrafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekansRAM: 16 GB GDDR6 RAMDepolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızıSes: Tempest 3DOyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-rayVideo Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)Işın izleme hızlandırma desteği, oyunlarda daha doğal ışıklara ve yansımaya izin vermesiyle birlikte kullanılabildiği oyunlarda genel grafik kalitesinde de artış yaşanmasını sağlıyor. Bu teknolojinin yeni gelecek oyunlarda bolca kullanılacağını belirtmeye de gerek yok.Cihazın bir başka önemli özelliği de ses kalitesi olacak. Oldukça gelişmiş bir ses teknolojisi olan Tempest 3D, PlayStation 5'te kulaklarımızın pasını silecek. Yüzlerce özel sesi aynı anda verebilen bu sistem de merakla bekleniyor. Sony yöneticisi Sid Shuman'ın da lansmanı kulaklıkla dinleme tavsiyesinin arkasında bu sistemin tanıtımı yatıyordu.Sony'nin genel olarak PlayStation 5 oyunları üzerine yoğunlaştığı lansmanda, tasarım dışında kavuştuğumuz en önemli detay, Digital Edition sürümü oldu. Bu sürümün üzerinde herhangi bir harici disk girişi olmayacak ve oyuncular, PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları internet aracılığıyla cihaza yükleyecekler.Sony, yeni PlayStation 5'in fiyatını henüz açıklamadı, ancak Avrupa ve ABD'de rakamları sabit tutup para birimlerini değiştirmeleri mümkün. Benzer bir fiyatlandırma mantığını daha önce de PlayStation 4 için görmüştük. O dönemde de Sony, rakamları sabit tutup birimleri değiştirme yoluna gitmişti. Beklenen fiyat açıklamalarına göre PlayStation 5'in Türkiye'de 6500 TL ila 8000 TL arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Fiyat detaylarına dair ayrıntılı hesaplamayı buradaki haberimizde sizlere sunmuştuk.Sony resmi etkinliğinde PlayStation 5'in sadece tasarımı ve oyunları üzerinde durdu. Firma konsolun satış tarihini şu an için resmi olarak açıklamadı. Ancak beklentilerimiz bize 2020 sonunu işaret ediyor. Çünkü PlayStation 5 için açıklanan oyunların önemli bir kısmı 2020 sonbahar veya 2021'in ilk aylarını işaret ediyor.