İşte yeni MHK Başkanı: Sabri Çelik

Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğu için TFF Yönetimi Sabri Çelik'te karar kıldı. TFF'den yapılan açıklamada da "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" ifadeleri kullandı.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
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Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın