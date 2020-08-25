İşte yeni MHK başkanı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İşte yeni MHK başkanı!
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25 Ağustos 2020 13:09
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerini açıkladı. 

İşte TFF'den yapılan açıklama: 

"TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 

BAŞKAN
SERDAR TATLI

ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ"

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