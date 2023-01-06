İşte yeni hakem listesi!

Spor Toto Süper Lig'de kalan dönemde görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı.Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.Süper Lig hakemlerinin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece ligdeki hakem sayısı 29'a yükseldi.Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine yeni atama yapılmadı.Zorbay KüçükYaşar Kemal UğurluKadir SağlamErkan ÖzdamarAli PalabıyıkBurak PakkanSarper Barış SakaBurak ŞekerMurat ErdoğanBahattin ŞimşekArda KardeşlerCihan AydınAli ŞansalanÜmit ÖztürkSuat ArslanboğaTurgut DomanMert GüzengeVolkan BayarslanMustafa Kürşad FilizMete KalkavanÇağdaş AltayHüseyin GöçekTugay Kaan NumanoğluHalil Umut MelerDirenç TonusluoğluYiğit ArslanAbdülkadir BitigenAtilla KaraoğlanYasin KolMustafa İlker CoşkunSerkan TokatMustafa ÖğretmenoğluÖzgür YankayaEmre MalokOnur ÖzütoprakHakan CeylanAlper UlusoyAlper ÇetinKoray GençerlerErkan EnginBülent Birincioğlu