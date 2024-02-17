İşte yabancı gözlemcinin detayları!

TFF'nin yabancı gözlemci uygulamasının detayları ortaya çıktı. 10 yabancı gözlemci, her hafta 1 Süper Lig maçını kendi ülkesinde televizyondan izleyecek. Ancak hangi müsabakada görev aldıkları açıklanmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte yabancı gözlemcinin detayları!
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17 Şubat 2024 11:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) ortak projesi olan yabancı gözlemci uygulaması cuma günü oynanan Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Uygulamanın detayları ise şöyle:

UEFA'da görevli olan 10 üst düzey yabancı gözlemcinin her biri, her hafta bir karşılaşmada görevli olacak ve müsabakaları kendi ülkelerinde televizyondan izleyecek.

Hastalık ve benzeri durumlarda bir gözlemcinin izleyeceği maç sayısı ikiye yükselebilecek.

Saha gözlemcilerinin isminin açıklanması, yabancı gözlemciler için geçerli olmayacak.

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