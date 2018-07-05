İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!

Jack Wilshere'nin West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini ile yaptığı görüşmeden detaylar basına sızdı!

05 Temmuz 2018 16:03
İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini ile Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 1 numaralı isim olan Jack Wilshere arasında geçen transfer görüşmesinin sonuçları İngiliz basınına yansıdı.
Birçok medya kuruluşunda yer alan habere göre; Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak.

West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önerdiğine vurgu yapıldı.

Wilshere'nin ayrıca, sürekli 11 garantisi istediği ve Pellegrini'nin ise bunu garanti etmediği bilgisi verildi.

Öte yandan, 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Doğu Londra'da güçlü aile bağlarının olduğu ve bu nedenle West Ham United ile görüştüğü ifade edildi.

JACK WILSHERE'NİN ÇOCUKKEN WEST HAM FORMASIYLA  ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF 



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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