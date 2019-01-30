YILLIK MAAŞI NET 6.5 MİLYON EURO!

Swansea City Menajeri Graham Potter, Gillingham ile oynadıkları İngiltere Federasyon Kupası maçından sonra adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Wilfried Bony hakkında konuştu.Bony'i neden maç kadrosuna almadığını açıklayan Potter,dedi.Yıllık 6.5 milyon Euro net maaşıyla Swansea City'i finansal açıdan zorlayan oyuncunun transferinin türüyle ilgili gelen soruya ise İngiliz menajer, "" yanıtını verdi.30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu Swansea, 32.3 milyon Euro'ya sattığı Manchester City'den geçen yaz 13 milyon Euro'ya geri almıştı.Wilfried Bony, bu sezon forma giydiği 7 maçta 181 dakika süre aldı ve 1 gol attı.