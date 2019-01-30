  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 2 GÜN kaldı!..
  •  
    Maicon için G.Saray'a sürpriz teklif! Yerine...
  •  
    Transferde yeni plan! Türkiye'ye mi geliyor?
  •  
    ''10'' gitti, Galatasaray'a kötü haberi verdiler...
  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"

İşte Wilfried Bony'nin yeni adresi!

Swansea City Menajeri Graham Potter, Wilfried Bony'nin Al Arabi'ye transfer olacağını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İşte Wilfried Bony'nin yeni adresi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 11:22
Swansea City Menajeri Graham Potter, Gillingham ile oynadıkları İngiltere Federasyon Kupası maçından sonra adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Wilfried Bony hakkında konuştu.

Bony'i neden maç kadrosuna almadığını açıklayan Potter, "Şu an, sanırım Katar uçağında. Al-Arabi'ye transfer olacak. Süreç devam ediyor." dedi.

YILLIK MAAŞI NET 6.5 MİLYON EURO!

Yıllık 6.5 milyon Euro net maaşıyla Swansea City'i finansal açıdan zorlayan oyuncunun transferinin türüyle ilgili gelen soruya ise İngiliz menajer, "Bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek." yanıtını verdi.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu Swansea, 32.3 milyon Euro'ya sattığı Manchester City'den geçen yaz 13 milyon Euro'ya geri almıştı.

Wilfried Bony, bu sezon forma giydiği 7 maçta 181 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için