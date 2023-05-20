İşte Wilfred Zaha'nın Fenerbahçe'den istekleri

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fildişi Sahilli yıldız Wilfred Zaha'nın kulüpten istediği ücret belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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İşte Wilfred Zaha'nın Fenerbahçe'den istekleri
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20 Mayıs 2023 13:41
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 13:42
Gelecek sezonun kadro planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de adı gündemin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha için çalışmalar hız kazandı. Fildişili sol kanadın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha'yı İstanbul'a getirerek Trabzonspor maçında Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere aralıksız olarak devam ediyor.

27 milyon euro güncel piyasa değeri olan 30 yaşındaki oyuncunun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ve kulübü Crystal Palace ile bitecek sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun talepleri ise Fenerbahçe Kulübü'nü zorlayacak boyutta. Başarılı kanat oyuncusu, 10 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş istedi. Bildirilen bu beklentiyi çok yüksek bulan yönetim ise rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.

HOCASI AÇIKLADI: "KORKARIM KALMAYACAK"

Tecrübeli futbolcunun menajerine bu beklentilerle kulüp bulmasının zor olacağı belirtilirken, "İndirim yaparsanız anlaşma sağlayabiliriz" mesajı verildi. Bu arada Crystal Palace cephesi de oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson, Zaha'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak. Ama her zaman umut edebiliriz. Kulüp, onunla görüştü ve temaslar devam edecek" dedi.

GEÇEN HAFTA SAKATLANDI

Bu sezon Crystal Palace'ta 28 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Wilfried Zaha, geçen hafta sonu Bournemouth karşılaşmasında arka adalesinden sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun kalan iki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



 
 

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