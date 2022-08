CEYHUN KAZANCI İLE WEGHORST BİR ARAYA GELDİ

WEGHORST: "İYİ Kİ BURAYA GELDİM"

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, geride kalan 4 haftada etkili bir performans sergiledi. Siyah-beyazlılarda 4 maçta 3 gol ve 2 asist üreten futbolcu, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya geldi.Hollandalı golcü, "Sahanın tek yıldızı var taraftarlar. 90 dakika bizleri destekleyip moral verdiler. Saha içinde Beşiktaş forması giyen tüm arkadaşlarım bu zaferin ortak oluşumunu sağladılar. Teknik direktörümüz Ismael ve ekibi ise taktik olarak çok iyi tespitte bulundular ve kazandık" ifadesini kullandı.Şampiyonluğa kenetlendiklerini ve her maça ayrı çalıştıklarını belirten Hollandalı, "Tüm arkadaşlarımın performansı olağanüstü. Sıkıntılarımız var. Bunları da zamanla aşacağız. Kanatlarda çok iyi koordinasyon var. Çünkü kanatlardan gelen her orta rakip kalede tehlike oluşturur ya da gol olur. Antrenmanlarda çalıştığımız taktiği uyguladık. Sivasspor çok dirençli ekipti. Mücadele ettik, her şeyden önce savaştık. Önümüzdeki maçlar daha tempolu geçecek. Tribünlerde taraftarlarımız desteklemeye devam etsinler. Bu maçla birlikte bir kez daha Beşiktaş seçimimin ne kadar doğru olduğunu anladım. İyi ki buradayım" dedi.