Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen'e Demir Grup Sivasspor talip oldu.Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen'in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için gitmeye sıcak baktığı belirtildi.Ayrıca Boca Juniors'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas'ın yerine oyuncu bakmaya başlandı. Çalımbay'ın Antalyaspor'da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç'ı Mas'ın yerine düşündüğü öğrenildi.