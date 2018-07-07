İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe kararı

Transferde henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'de en büyük bilinmezlik kalede yaşanıyor. Emektar kaptanı Volkan Demirel ile devam edip etmeyeceği belirsiz olan Kanarya, Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşen David Ospina ile temasta. Teklif sunulan Kolombiyalı file bekçisi, milli takımı ile Rusya'da görev aldığı için tatilde ve kararını 10-15 gün içinde verebileceğini bildirdi.
Kameni'yi gözden çıkaran F.Bahçe, bir yandan da Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e talip oldu. Bir sonraki satıştan pay ile kadroya katılması planlanan 18 yaşındaki oyuncuya gelecek açısından önemli bir proje gözüyle bakılıyor. Ücretinde indirime gitmeye hazır olan Volkan Demirel ise haber bekliyor. İstanbul'da olan 36 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha F.Bahçe forması giymeyi hedefliyor. Öte yandan Volkan'a Ankaragücü'nden teklif geldiği de iddia ediliyor
Volkan Demirel
YAŞ:................... 36
A TAKIM MAÇ: 538
A MİLLİ MAÇ:..... 62
David Ospina
YAŞ:...................29
A TAKIM MAÇ:.267
A MİLLİ MAÇ:...102
Berke Özer
YAŞ:..................18
A TAKIM MAÇ:....8
A MİLLİ MAÇ:.......-
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Kameni'yi gözden çıkaran F.Bahçe, bir yandan da Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e talip oldu. Bir sonraki satıştan pay ile kadroya katılması planlanan 18 yaşındaki oyuncuya gelecek açısından önemli bir proje gözüyle bakılıyor. Ücretinde indirime gitmeye hazır olan Volkan Demirel ise haber bekliyor. İstanbul'da olan 36 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha F.Bahçe forması giymeyi hedefliyor. Öte yandan Volkan'a Ankaragücü'nden teklif geldiği de iddia ediliyor
Volkan Demirel
YAŞ:................... 36
A TAKIM MAÇ: 538
A MİLLİ MAÇ:..... 62
David Ospina
YAŞ:...................29
A TAKIM MAÇ:.267
A MİLLİ MAÇ:...102
Berke Özer
YAŞ:..................18
A TAKIM MAÇ:....8
A MİLLİ MAÇ:.......-
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın