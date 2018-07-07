İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe kararı

Transferde henüz resmi bir adım atmayan

'de en büyük bilinmezlik kalede yaşanıyor. Emektar kaptanı

ile devam edip etmeyeceği belirsiz olan Kanarya,

'de 3. kaleci durumuna düşen

ile temasta. Teklif sunulan Kolombiyalı file bekçisi, milli takımı ile Rusya'da görev aldığı için tatilde ve kararını 10-15 gün içinde verebileceğini bildirdi.





Kameni'yi gözden

çıkaran F.Bahçe,

bir yandan da

Altınordu'nun

genç kalecisi Berke Özer'e

talip oldu.

Bir sonraki satıştan pay ile kadroya katılması planlanan 18 yaşındaki oyuncuya gelecek açısından önemli bir proje gözüyle bakılıyor. Ücretinde indirime gitmeye hazır olan Volkan Demirel ise haber bekliyor.

İstanbul'da

olan 36 yaşındaki kaleci, 1

yıl daha F.Bahçe forması giymeyi

hedefliyor. Öte yandan Volkan'a Ankaragücü'nden teklif geldiği de iddia ediliyor

YAŞ:................... 36

A TAKIM MAÇ: 538

A MİLLİ MAÇ:..... 62

YAŞ:...................29

A TAKIM MAÇ:.267

A MİLLİ MAÇ:...102

YAŞ:..................18

A TAKIM MAÇ:....8





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