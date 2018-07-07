  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    Inter, Galatasaray'dan TRANSFER için masada!
  •  
    G.Saray'a iki yeni aday! B planı resmen devrede
  •  
    BEDAVAYA yapılabilecek 50 sansasyonel transfer
  •  
    Ve 135 milyon masada! Beşiktaş'ı uçuracak para

İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe kararı

Volkan Demirel'i bekleten yönetim, Arsenal'de gözden düşen Kolombiyalı David Ospina ve Altınordu'nun genç kalecisi Berke'nin peşinde

Kaynak: Sabah
İşte Volkan Demirel'in Fenerbahçe kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2018 11:23
Transferde henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'de en büyük bilinmezlik kalede yaşanıyor. Emektar kaptanı Volkan Demirel ile devam edip etmeyeceği belirsiz olan Kanarya, Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşen David Ospina ile temasta. Teklif sunulan Kolombiyalı file bekçisi, milli takımı ile Rusya'da görev aldığı için tatilde ve kararını 10-15 gün içinde verebileceğini bildirdi.

Kameni'yi gözden çıkaran F.Bahçe, bir yandan da Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e talip oldu. Bir sonraki satıştan pay ile kadroya katılması planlanan 18 yaşındaki oyuncuya gelecek açısından önemli bir proje gözüyle bakılıyor. Ücretinde indirime gitmeye hazır olan Volkan Demirel ise haber bekliyor. İstanbul'da olan 36 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha F.Bahçe forması giymeyi hedefliyor. Öte yandan Volkan'a Ankaragücü'nden teklif geldiği de iddia ediliyor

Volkan Demirel
YAŞ:................... 36
A TAKIM MAÇ: 538
A MİLLİ MAÇ:..... 62

David Ospina
YAŞ:...................29
A TAKIM MAÇ:.267
A MİLLİ MAÇ:...102

Berke Özer
YAŞ:..................18
A TAKIM MAÇ:....8
A MİLLİ MAÇ:.......-


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için