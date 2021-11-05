İşte voleybolda haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
5 Kasım Cuma
14.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)
16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
6 kasım Cumartesi
14.00 Mert Grup Sigorta-VakıfBank (Başkent)
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
17.00 Kuzeyboru-Yeşilyurt (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
6 Kasım Cumartesi
16.00 Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor (Mardin Kızıltepe)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor (Cengiz Göllü)
7 Kasım Pazar:
14.00 Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi (Merkez Karşıyaka)
15.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
15.00 Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17.30 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (Başkent)
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
5 Kasım Cuma
14.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)
16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
6 kasım Cumartesi
14.00 Mert Grup Sigorta-VakıfBank (Başkent)
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
17.00 Kuzeyboru-Yeşilyurt (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
6 Kasım Cumartesi
16.00 Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor (Mardin Kızıltepe)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor (Cengiz Göllü)
7 Kasım Pazar:
14.00 Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi (Merkez Karşıyaka)
15.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
15.00 Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17.30 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (Başkent)