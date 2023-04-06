İşte voleybolda haftanın programı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 23'üncü hafta cuma, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Cuma:
17.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
8 Nisan Cumartesi:
14.00 İlbank-Sigorta Shop (TVF Başkent)
14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
17.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank Spor Sarayı)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Eczacıbaşı)
Efeler Ligi
8 Nisan Cumartesi:
16.30 TÜRŞAD-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
9 Nisan Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol)
16.00 Develi Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Murat Kocatürk)
18.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)
Liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Cuma:
17.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
8 Nisan Cumartesi:
14.00 İlbank-Sigorta Shop (TVF Başkent)
14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
17.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank Spor Sarayı)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Eczacıbaşı)
Efeler Ligi
8 Nisan Cumartesi:
16.30 TÜRŞAD-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
9 Nisan Pazar:
13.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol)
16.00 Develi Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Murat Kocatürk)
18.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)
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