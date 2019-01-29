Victor Moses, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında Fenerbahçe taraftarından ve atmosferden çok etkilendiğini belirten Nijeryalı yıldız, "Atmosfer muhteşemdi. İnanamadım, inanılmazdı. Fenerbahçe taraftarlarından bahsetmişlerdi ama bu akşam kendi gözlerimle görmek inanılmazdı. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum bana güven verdiler." dedi.

Konuşmasının sonunda ise oldukça mutlu olduğunu ifade eden Moses, "Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri kendimi farklı hissediyorum. Fenerbahçe'nin gücünü hissettim. Burada futbol anlamında harika işler yapmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşısında son 24 dakikada oyuna dahil oldu.Moses, 24 dakikada sadece 1 şut atarken, kendi getirdiği topta ceza alanı yayından yaptığı vuruşunda direği sıyırdı. 24 dakikada 2'si kilit, 1'i ara pası olmak üzere toplam 6 pas veren Victor Moses, yüzde 100 pas istatistiğiyle oynadı.28 yaşındaki Nijeryalı, 2 kez çalım atıp adam geçti, 2 kez de top kaptırdı. Takım savunmasına da yardım eden Moses, 1 kez top çaldı.Kuvvetli fiziğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı.