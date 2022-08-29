"RAKİBE ÜSTÜNLÜĞÜNÜZÜ HİSSETTİRİN"

"DİSİPLİNİ BIRAKMAYACAKSINIZ"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael'in Sivasspor maçındaki planı belli oldu. Ismael, oyuncularına bu maç öncesinde 'disiplin' uyarısı yaptı.Fransız çalıştırıcı, "Hücuma çıkışlarda hızlı ve yerden paslar yapacağız. Topun sizde kalmasını sağlayacaksınız. Rakibe üstünlüğünüzü hissettirin" ifadelerini kullandı.Çalışmalar sırasında kanat ataklarına ağırlık veren İsmael, bul bölgedeki oyunculara "Ortaları sert şekilde kesin" talimatı verirken, orta sahada görev yapacak isimlere de ceza alanına akın etmeleri uyarılarında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımız önünde kayıp istemiyorum. 90 dakika boyunca mücadeleden kopmak yok. Skor ne olursa olsun disiplini bırakmayacaksınız" dedi.