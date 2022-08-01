ISMAEL, ÜÇLÜ SAVUNMADAN VAZGEÇTİ

KAYSERİSPOR MAÇINDAKİ FORMAT NE OLACAK?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maçta hangi taktikle sahaya çıkacağı belli oldu.Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana üçlü savunma oynatan Valerien Ismael, bu düşüncesinden Sampdoria maçıyla birlikte vazgeçti. Kamp döneminin tamamında 3-4-1-2 sistemi üzerine yoğunlaşan Fransız çalıştırıcı, İtalyan rakiplerine karşı 4-3-3 sistemini kullandı.Bu formatta ilk 45 dakikada zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda daha istekli ve tempolu görünmüştü. Ismael'in Kayserispor ile oynanacak maçta da 4-3-3 sistemini kullanacağı öğrenildi.