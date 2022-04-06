İşte Valerien İsmael'in Beşiktaş'a istediği stoper!

Gözünü transfere çeviren Beşiktaş için İngiliz basını, Valerien İsmael'in stoper mevkiine istediği isimlerin başında Werder Bremen'de oynayan 26 yaşındaki Milos Veljkovic olduğunu yazdı.

, Fotoğraf; EPA
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İşte Valerien İsmael'in Beşiktaş'a istediği stoper!
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06 Nisan 2022 09:17
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir sistem içine giren siyah-beyazlılar, Fransız hocanın yeni sistemine göre transferler yapacak.

Valerien İsmael de 3-43 sistemine uygun olan oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. İsmael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.

Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

İngiliz basınında yer alan haberde İsmael'in bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

1.88 boyundaki Sırp stoper profesyonel kulüp kariyerinde 177 maçta görev yaptı. Bu periyotta 4 gol atan, 3 de asist yapan Veljkovic, toplamda 7 gole direkt katkı sağladı.  

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