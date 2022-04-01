İşte Valerien Ismael'in '5' şifresi!

Beşiktaş'ta takımı 3-4-3 sistemine hazırlayan yeni hoca Valerien Ismael, kanat oyuncularına ekstra sorumluluk yükleyecek. Böylece hem savunma hem de hücumu en az 5 oyuncu ile yaptıracak.



Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael ile ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı, derbi ile yatıp kalkıyor. Tesislerde kalan 46 yaşındaki teknik adam, oyuncuları sistemine alıştırmak için hazırlıklar yapıyor.



Oynatmak istediği 3-4-3 sistemine göre kadrodan maksimum şekilde verim almak isteyen Ismael, yardımcıları ile birlikte sisteme uygun adaylar üzerinde duruyor. Antrenmanlarda hem toplu hücum hem toplu savunma üzerine taktik çalışmalar deniyor. Buna göre kanat oyuncularına çok iyin düştüğü Fransız hocanın kafasındaki sistem şöyle:



SÜREKLİ HAREKETLİ!



-Kanat oyuncuları hem bek hem kanat forvet olarak ileri ve geriye destek verecek. Böylece hücum yaparken de savunma yaparken de en az 5 oyuncu ile yapılacak.



-Oyun daha çok kanatlardan kurulacak. 3 hücumcu ceza sahasında gelecek ortaları gol yapmaya çalışacak.



-Orta ikilideki bir isim oyunun ofansif diğeri defansif yönünü tutacak.



-3 savunmacı kesinlikle orta sahaya yaklaşmayacak. Sabit kalarak kontratlar ya da uzun paslarda savunma arkasına rakibin sarkmasına engel olunacak.



-İleri 3'lü ise sürekli çapraz koşularla rakiplerin dengesini bozacak.



KAMERA VE EKRAN İSTEDİ



Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, antrenmanlarda faydalanmak için yönetimden kamera ve ekran talebinde bulundu. Siyah-beyazlıların idman sahasına kameraların çalışmaları üstten çekmesini sağlayacak direkler yapılması planlanıyor.



Ismael'in ayrıca saha kenarına dev ekran istediği belirtilirken Fransız hocanın kamera görüntülerini ekranda izleterek hataları ve doğruları sıcağı sıcağına aktarmak istediği ifade edildi.





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