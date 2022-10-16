İşte Valerien Ismael'e göre galibiyetin şifresi!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçında ilk golü bulan taraf olmak istiyor. İşte Ismael'in oyunculara gol uyarısı...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Valerien Ismael'e göre galibiyetin şifresi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2022 13:40
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk kovalayan Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, ilk yarıda gol bulmanın önemine vurgu yaptı.

HEDEF GALİBİYET SERİSİ

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren Beşiktaş, Trabzonspor'u da yenerek hem zirve yolculuğunu sürdürmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

ISMAEL'DEN GOL UYARISI

Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'u yenmekten başka bir düşüncesi bulunmuyor. Fenerbahçe maçında son 15 dakikada oyuncularına hücum emri veren teknik direktör Valerien Ismael bu defa "İlk topla birlikte yükleneceğiz" dedi. Erken bulacakları bir golün kendilerine büyük avantaj getireceğini söyleyen Fransız teknik adam oyuncularından rakibe baskı kurmalarını istedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ