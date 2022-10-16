HEDEF GALİBİYET SERİSİ

ISMAEL'DEN GOL UYARISI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk kovalayan Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, ilk yarıda gol bulmanın önemine vurgu yaptı.Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Giresunspor deplasmanında son veren Beşiktaş, Trabzonspor'u da yenerek hem zirve yolculuğunu sürdürmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'u yenmekten başka bir düşüncesi bulunmuyor. Fenerbahçe maçında son 15 dakikada oyuncularına hücum emri veren teknik direktör Valerien Ismael bu defa "İlk topla birlikte yükleneceğiz" dedi. Erken bulacakları bir golün kendilerine büyük avantaj getireceğini söyleyen Fransız teknik adam oyuncularından rakibe baskı kurmalarını istedi.